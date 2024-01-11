Сотрудники УСБ перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти

Более 3000 мигрантов получили поддельные документы. Сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) петербургского главка МВД обнаружили и перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти.
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