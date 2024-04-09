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Кербер о материнстве: «Теперь в моей жизни есть маленький человек, который важнее тенниса»

Кербер о материнстве: «Теперь в моей жизни есть маленький человек, который важнее тенниса»

Немка отсутствовала в туре 18 месяцев и вернулась в январе этого года. На Индиан-Уэллс экс-первая ракетка мира обыграла Елену Остапенко и Веронику Кудерметову и дошла до 1/8 финала.

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