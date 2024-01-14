В результате крушения воздушного шара в США погибли четыре человека

В Элой, штат Аризона, произошло происшествие, связанное с крушением воздушного шара. По информации, предоставленной полицией города, в результате этой трагедии погибли четыре человека, а один находится в тяжелом состоянии.
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