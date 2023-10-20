30 фото до и после того, как людям вернули улыбку

Фелипе Росси (Felipe Rossi), зубной врач из Бразилии, уже давно занимается благотворительностью. Он основал проект Por1sorriso и вместе с командой волонтеров объездил весь мир, чтобы бесплатно лечить зубы тем, кто не может себе этого позволить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии