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30 фото до и после того, как людям вернули улыбку

30 фото до и после того, как людям вернули улыбку

Фелипе Росси (Felipe Rossi), зубной врач из Бразилии, уже давно занимается благотворительностью. Он основал проект Por1sorriso и вместе с командой волонтеров объездил весь мир, чтобы бесплатно лечить зубы тем, кто не может себе этого позволить.

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