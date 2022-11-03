Царьград

5 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анисимов
    Так и все РОГА свиньям по отшибают.Русский дрон оста...
  • Геннадий Бережнов
    Хорошее это дело! Однако это на полумиллионную Армию ежемесячно где то 100 млрд. руб.. А если СВО растянется на следу...Владимир Путин ра...
  • Сергей Нововожилов
    Если будет В.В. Путин, Зеленский не приедет. В.В.П. лучше стреляет.Зеленский предупр...

Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина: “Хочет наладить диалог”

Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина: “Хочет наладить диалог”

Турецкий лидер сообщил, что ещё месяц назад канцлер ФРГ считал по-другому, передаёт Daily SabahПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пересмотрел свою позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх