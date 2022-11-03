Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина: “Хочет наладить диалог”

Турецкий лидер сообщил, что ещё месяц назад канцлер ФРГ считал по-другому, передаёт Daily SabahПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пересмотрел свою позицию в отношении президента России Владимира Путина.