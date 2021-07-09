Отчего бесятся мужья? Разгадка для жён

Позитив для оптимистовПолитикаОтчего бесятся мужья? Разгадка для жён В одной французской книжке описывалась взрослая женщина, которая с «тупым недоумением» смотрела на злобствующего мужа.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyМногие женщины думают, что мужчины правят миром. И – уверены женщины – чувствуют себя хорошо, козлы такие…. На самом деле жизнь многих мужчин – это непрекращающийся персональный ад. Причём степень “адовости” только возрастает, если мужчина старается быть хорошим человеком. Присядьте, я вам расскажу о мужчинах такое, чего вы никогда не слышали (если вы не мужчина, конечно). Анатомия ада Имя мужскому аду – ролевой конфликт. Как нетрудно догадаться, ролевой конфликт – это конфликт между ролями или их элементами. А роли – это социальные нормы, содержащие предписания и запреты относительно переживаний и поведения (спасибо за определение господам Томпсону и Плеку). Сколько ролей у мужчины? Много. Вот самые основные: Добытчик (Работник), Муж, Отец, Сын (Родственник), Друг. Каждая из этих ролей содержит определённые предписания и запреты относительно переживаний и поведения. И эти предписания и запреты разрывают мужчину на части. Вот мужчина хочет быть хорошим добытчиком. Чтобы быть хорошим добытчиком, нужно быть хорошим работником (например, ездить в командировки или задерживаться на работе). Усердный труд обычно способствует росту заработка и продвижению вверх по карьерной лестнице (что тоже сказывается на доходе положительно). Но если много работать, начинается конфликт с ролями Муж и Отец. Мужчина уходит рано, приходит позже и, нате вам, здрасьте – он уже плохой муж, потому что “ты совсем не уделяешь мне внимания!”, и плохой отец – “ты когда ребёнка видел в последний раз?!!” В Японии, например, в 1991 году отец виделся с детьми в среднем три минуты в будни и аж девятнадцать минут в выходные. А если мужчина пытается сдвинуть перекос в сторону семьи (ролей Мужа и Отца), то страдает доход. И мужчина быстро становится плохим добытчиком. И это особенно болезненно, если мужчина, повторюсь, стремится быть хорошим человеком – хорошим Добытчиком, хорошим Мужем, хорошим Отцом. Ведь он искренне хочет быть хорошим, но само устройство реальности не позволяет ему “сыграть” хорошо эти роли одновременно. Всё время приходится чем-то жертвовать и поступаться. Благими намерениями…. Получается, что все усилия насмарку и мужчина заранее обречён на поражение… А ведь он, напомню, искренне хочет сделать всё правильно, быть хорошим во всех ролях. Для наглядности – вот ещё пример. Мужчина хочет быть хорошим Сыном и собирается помочь родителям, но тут возникает конфликт – жена просит съездить к её маме. Как в этой ситуации остаться хорошим Сыном и хорошим Мужем? Вопрос… Такие вопросы мужчина решает каждый день, каждую минуту, и нельзя сказать, что всегда этот выбор даётся легко. Тем более нельзя сказать, что этот выбор всегда мужчину устраивает. Обычно выбор даётся тяжело и ни капли не устраивает – хочется, чтобы было правильно, а получается всё сикось-накось. Я же говорю – маленький персональный ад. Ролевой конфликт разрывает мужчин на части. Самый очевидный способ справиться с ним – отказаться от части ролей. Скажем, развестись или не рожать детей. Или не работать, а заявлять “Я ищу себя, не мешай”. Увы, этот способ выбирают очень часто. Другой очевидный вариант – скорректировать содержание роли. Дескать, я денег домой принёс, а с детьми заниматься – это не мужское дело, качества отца определяется только деньгами, а не вознёй с ребёнком, отстань от меня, женщина. Этот способ, возможно распространён даже шире, чем первый. Третий очевидный выход – употреблять алкоголь. Он хотя бы ненадолго ослабит давление этого конфликта. Способ откровенно паршивый, но лёгкий и местами приятный. Поэтому его выбирают не реже первого (а то и чаще). Менее очевидный способ – как-то снизить остроту конфликта. Можно сказать – договориться с собой, найти решения, позволяющие создать хоть какой-то консенсус между разными ролями. Это можно сделать самостоятельно (что трудно) или с психологом (что дорого). Но шансы всё-таки есть. Однако тут надо сразу сказать – снизить остроту можно, а вот совсем убрать не получится. Реальность бессердечна. Вот так мужчины и живут – в маленьком персональном аду.ирина Северова северова (гуляева)Просто казлы. НаглыеКомментировать
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