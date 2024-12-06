В Кировской области пенсионерка поблагодарила полицейских за возврат украденных у неё денег

На имя начальника УМВД России по Кировской области Константина Селянина поступило письмо со словами благодарности сотрудникам МО МВД России «Котельничский».
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