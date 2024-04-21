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Мы соседи по планете

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22 прекрасных примера пофигизма 80 уровня

22 прекрасных примера пофигизма 80 уровня

Иногда мы реально впадаем в ступор, когда встречаем по-настоящему невозмутимых людей, которых ничто не может вывести из равновесия: ни проливной дождь на грани с наводнением, ни безжалостно палящее солнце! Впрочем, домашние питомцы с ними полностью солидарны.

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