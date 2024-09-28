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Татар-информ

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Свежие комментарии

Игорь Бикеев о послании Раиса РТ: Нет ничего ценнее жизни и здоровья людей

Враждебная пропаганда, попытки вовлечения молодых граждан в деструктивные сообщества, террористическая и другая преступная деятельность должны пресекаться и жестко наказываться, что требует изменения законодательства.

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