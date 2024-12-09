Киберэксперт Большаков: скорость реакции жертв мошенничества крайне важна

В случае кибермошенничества многое зависит от реакции жертвы — человека или компании. Скорость предпринимаемых действий имеет решающее значение, так как если вовремя не принять меры, то сумма ущерба может вырасти в несколько раз, объяснил руководитель направления кибербезопасности "EdgeЦентр".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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