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Киберэксперт Большаков: скорость реакции жертв мошенничества крайне важна

Киберэксперт Большаков: скорость реакции жертв мошенничества крайне важна

В случае кибермошенничества многое зависит от реакции жертвы — человека или компании. Скорость предпринимаемых действий имеет решающее значение, так как если вовремя не принять меры, то сумма ущерба может вырасти в несколько раз, объяснил руководитель направления кибербезопасности "EdgeЦентр".

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