Киберэксперт Большаков: скорость реакции жертв мошенничества крайне важна

В случае кибермошенничества многое зависит от реакции жертвы — человека или компании. Скорость предпринимаемых действий имеет решающее значение, так как если вовремя не принять меры, то сумма ущерба может вырасти в несколько раз, объяснил руководитель направления кибербезопасности "EdgeЦентр".