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Этот таинственный мир

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Почему не существует такой вещи, нулевая гравитация

Почему не существует такой вещи, нулевая гравитация

Появление невесомости в космосе обусловлено движением, а не внезапным исчезновением гравитации. Термин “нулевая гравитация” долгое время был популярным способом объяснить кажущееся отсутствие гравитации в космосе.

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