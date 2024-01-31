Почему не существует такой вещи, нулевая гравитация

Появление невесомости в космосе обусловлено движением, а не внезапным исчезновением гравитации. Термин “нулевая гравитация” долгое время был популярным способом объяснить кажущееся отсутствие гравитации в космосе.
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