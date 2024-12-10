Килограмм золота: в России выпустили самый дорогой в мире iPhone 16 Pro Max

Компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, объявила о выпуске специальной версии iPhone 16, для создания которой использовался цельный слиток золота 750 пробы весом более 1 килограмма.
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