Политика как он...
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Политика как она есть

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  • А Кудасов
    Кого предупредило? Орала сирена не с того ни с сего. Самому пришлось узнавать.МЧС предупредило ...
  • Евгений МакЛауд
    Выжечь пендосов с наглами и жидами в ноль и все войны прекратятся. Вчера астафьев сказал, мол нельзя пендосов называт...Похоже, началось....
  • Т Н
    🤨👍🏻Похоже, началось....

Алаудинов: ВС РФ продвинулись вперед на двух участках в Курской области

Алаудинов: ВС РФ продвинулись вперед на двух участках в Курской области

Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от ВСУ.

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