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Депутат Свищев: родители не обязаны оплачивать учебники и уборку в школах

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев подчеркнул, что в России общее школьное образование предоставляется бесплатно, и родители не должны оплачивать учебные материалы, а также услуги по охране, уборке и благоустройству школ.

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