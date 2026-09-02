Камнев предупредил о рисках шутливых комментариев к переводам

Георгий Камнев из Госдумы призвал к осторожности с комментариями к банковским переводам. После расширения полномочий Росфинмониторинга такие комментарии могут вызвать подозрения в коммерческой деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Associated Press:...
- Суд оштрафовал гр...
- Экс-депутата Доро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым