«Русская ракета» в Токио против Симады: Трусова вновь на международном льду

Четыре года молчания на международной арене позади. Александра Трусова — снова на старте, в Токио, против сильнейших японок.
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