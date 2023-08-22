Ферстаппену грозит наказание за превышение скорости на 34 км/ч и опасное управление «Валькирией»

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Национальная жандармерия Франции может расследовать поведение Макса Ферстаппена на дороге. Друг Ферстаппена Марк Кокс выложил видео, на котором видно, как пилот «Ред Булл» управляет гиперкаром «Астон Мартин Валькирия» стоимостью 2,7 миллиона евро левой рукой, а правой переключает опции на тачскрине.