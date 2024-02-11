Как дольше заниматься любовью? Простые способы и советы

Сохраняется миф, что хороший секс — тот, который длится долго. А правда ли это? Как дольше заниматься любовью? И хотя многие мужчины, возможно, не хотят признавать, что они не могли пройти мимо пятиминутной отметки, исследования показывают — более половины мужских оргазмов наступают через две ….