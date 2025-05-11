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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джека Делла Маддалена победил Белала Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе

В Монреале на UFC 315 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

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