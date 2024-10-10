SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

523 подписчика

54-летняя Клаудия Шиффер снялась в рекламе бренда Хейли Бибер

54-летняя Клаудия Шиффер снялась в рекламе бренда Хейли Бибер

Супермодель Клаудия Шиффер снялась в рекламной кампании бренда Хейли Бибер Rhode. Звезда подиумов 1990-х представила новый продукт марки — барьерное масло для лица.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх