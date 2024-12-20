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Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР

Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР

Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона Южной группировки войск проводят разминирование освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украинска Донецкой Народной Республики (ДНР) от взрывоопасных предметов.

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