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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Мичиганская медицина представила новые данные о лечении болезни Крона у детей

Исследователи из Мичиганской медицины опубликовали результаты нового исследования, которое подтвердило эффективность раннего лечения болезни Крона у детей с помощью препаратов против фактора некроза опухоли (ФНО).

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