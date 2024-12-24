Мичиганская медицина представила новые данные о лечении болезни Крона у детей

Исследователи из Мичиганской медицины опубликовали результаты нового исследования, которое подтвердило эффективность раннего лечения болезни Крона у детей с помощью препаратов против фактора некроза опухоли (ФНО).
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