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Юрист Адамс: в некоторых регионах России можно шуметь в Новый год

Юрист Адамс: в некоторых регионах России можно шуметь в Новый год

Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей страны. О правовом контроле по данному вопросу в интервью RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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