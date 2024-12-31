Юрист Адамс: в некоторых регионах России можно шуметь в Новый год

Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей страны. О правовом контроле по данному вопросу в интервью RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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