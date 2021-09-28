Талибы обвинили США в нарушении суверенитета Афганистана

Талибы во вторник, 28 сентября, призвали Вашингтон не нарушать международное право. В частности, представители группировки "Талибан" обвинили США в том, что американские беспилотники якобы незаконно оперируют в воздушном пространстве Афганистана.
Талибы во вторник, 28 сентября, призвали Вашингтон не нарушать международное право. В частности, представители группировки "Талибан" обвинили США в том, что американские беспилотники якобы незаконно оперируют в воздушном пространстве Афганистана.
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