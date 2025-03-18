Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения («Известия» изучили эти ресурсы).
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