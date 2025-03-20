Коммерческий интерес против детского спорта. Дети Армавира пока проигрывают. В Армавире есть ледовый дворец "Альбатрос".
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Коммерческий интерес против детского спорта. Дети Армавира пока проигрывают. В Армавире есть ледовый дворец "Альбатрос".
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