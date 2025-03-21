Легкие как попкорн: как ароматизаторы вейпов убивают подростков? Эксперты предупреждают о новой эпидемии «В России одной из первых… Вейп-апокалипсис: в России зафиксирован первый смертельный случай «попкорновой болезни» .
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