Почему нельзя поворачиваться спиной к Солнцу 25 июня, и другие запреты дня святого Петра Афонского и Петра Солнцеворота Елена Галицкая25 июня 2023 года прихожане Русской православной церкви вспоминают святого Петра Афонского в день его памяти.