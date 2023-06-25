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Почему нельзя поворачиваться спиной к Солнцу 25 июня, и другие запреты дня святого Петра Афонского и Петра Солнцеворота

Почему нельзя поворачиваться спиной к Солнцу 25 июня, и другие запреты дня святого Петра Афонского и Петра Солнцеворота

Почему нельзя поворачиваться спиной к Солнцу 25 июня, и другие запреты дня святого Петра Афонского и Петра Солнцеворота Елена Галицкая25 июня 2023 года прихожане Русской православной церкви вспоминают святого Петра Афонского в день его памяти.

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