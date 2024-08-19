Архитекторы предлагают новый подход к распределению парковочных мест в Самаре

В Самаре продолжается обсуждение вопроса о выделении парковочных мест во дворах жилых домов. Ранее эксперты Союза архитекторов России предложили изменить правила землепользования и застройки, чтобы предусмотреть одну парковку на каждые сто квадратных метров общей площади квартир в жилом комплексе.
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