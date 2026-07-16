Еврей из Питера возглавил фонд Госдепа США для финансирования «Маршрута Трампа» через Армению

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения с США о стратегическом сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.