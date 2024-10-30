Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Германия фатально ошиблась с Украиной – немецкий генерал

Германия фатально ошиблась с Украиной – немецкий генерал

США ведут на территория Украины прокси-войну, которая крайне невыгодна Европе. Об этом бывший бригадный генерал бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Голосу Германии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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