Возможно, сны эволюционировали как стратегия совместного выживания

Вы когда-нибудь просыпались после сна, переполненные тревогой, страхом или чувством беспомощности? Обычно такие сны связаны с сюжетами вроде потери голоса, выпадения зубов или преследования угрожающим существом.
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