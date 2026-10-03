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Царьград

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Москвичка сбила насмерть 63-летнего мужчину в Дагестане 3 октября

Москвичка сбила насмерть 63-летнего мужчину в Дагестане 3 октября

В Хасавюртовском районе Дагестана 63-летний мужчина погиб под колёсами Nissan X-Trail 3 октября. Автомобилем управляла 40-летняя москвичка, сбившая его вне перехода.

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