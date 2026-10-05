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Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Одновременно президент подписал документ о создании АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».

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