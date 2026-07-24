Плюс 40 градусов на глубине пары метров: «Юнона» впервые заглянула под раскалённую кору вулканического спутника Юпитера

Данные радиометра показали выделение энергии из глубин Ио, которое не удавалось засечь инфракрасными телескопамиУчёные миссии «Юнона» (Juno) представили первые результаты измерений температуры под поверхностью Ио — самого вулканически активного спутника в Солнечной системе.
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