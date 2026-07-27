Шапша назвал прочной основой партнерства с Белоруссией уважение к общей истории

Уважение к общей историей стало прочной основой партнерства Калужской области и Белоруссии. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
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