360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Шапша назвал прочной основой партнерства с Белоруссией уважение к общей истории

Шапша назвал прочной основой партнерства с Белоруссией уважение к общей истории

Уважение к общей историей стало прочной основой партнерства Калужской области и Белоруссии. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии