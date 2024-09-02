Байден и Путин жестко поговорили. Зеленский готовит теракты в школах? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру понедельника, 2 сентября: «Украину признают террористом в ООН»: депутат назвал условие Путин готов предложить Монголии топливо со скидкой Путин и Байден обсудили Украину.
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