Медведев пообещал, что в составе России будет больше регионов

Экс-президент поздравил сограждан с годовщиной присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областейРоссия будет продолжать СВО до «полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», в составе страны будет еще больше территорий, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.