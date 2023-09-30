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  • Владимир
    Война так война нам любыми способами надо защитить свою страну даже таким способом как яоМедведев посетова...
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    У этого русофоба Россия - это ростоянно существующий и свербящий голову пунктик! Он на нем свихнулся.Каспаров захотел ...

Медведев пообещал, что в составе России будет больше регионов

Медведев пообещал, что в составе России будет больше регионов

Экс-президент поздравил сограждан с годовщиной присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областейРоссия будет продолжать СВО до «полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», в составе страны будет еще больше территорий, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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