Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам

Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о допуске юношеской сборной России до международных турниров под эгидой ФИФА.
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