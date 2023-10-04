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Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам

Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам

Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о допуске юношеской сборной России до международных турниров под эгидой ФИФА.

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