Не все коту Масленица: на Кубани молодой курьер сумел обокрасть своих нанимателей-мошенников«Никто не может красть украденные нами деньги»,- считали молодые люди в Туапсе, уже давно зарабатывающие телефонным мошенничеством.
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