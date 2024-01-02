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Как сделать вкуснейший шоколад дома, когда вообще лень идти в магазин

Как сделать вкуснейший шоколад дома, когда вообще лень идти в магазин

Больше никакого магазинного шоколада.  Вечер, холодно, настроение на нуле – чем не уважительные причины, чтобы порадовать себя шоколадкой? Но ближайший супермаркет уже закрыт, да и одеваться-выходить на улицу как-то не охота.

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Астон Мартин
Благодарю!
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