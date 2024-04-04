ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ, переброшенное под Часов Яр

ВСУ продолжают нести большие потери на Донецком направлении. Российские войска уничтожили большое количество украинских боевиков, которые были переброшены для усиления позиций противника у города Часов Яр.
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