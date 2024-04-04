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ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ, переброшенное под Часов Яр

ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ, переброшенное под Часов Яр

ВСУ продолжают нести большие потери на Донецком направлении. Российские войска уничтожили большое количество украинских боевиков, которые были переброшены для усиления позиций противника у города Часов Яр.

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