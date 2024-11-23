Погода на 23 ноября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 16 градусов

23 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.«Очередной холодный фронт снова принесет на полуостров дожди, вечером переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки», - сообщили в региональном гидрометеоцентре.
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