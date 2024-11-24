Захарова: генконсульство России в Анталье находится в контакте с правительством

Дипломаты уже отправились на место происшествия Представители посольства и генерального консульства России в Анталье в настоящий момент находятся в контакте с властями для содействия российским гражданам, которые находились в загоревшемся самолёте.
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