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Страсбургский суд отклонил запрос омбудсмена Грузии по делу Саакашвили

Страсбургский суд отклонил запрос омбудсмена Грузии по делу Саакашвили

Просьбу омбудсмена Грузии о предоставлении права аппарату народного защитника принять участие в деле Михаила Саакашвили в качестве третьей стороны отклонил Страсбугский суд по правам человека, 20 ноября сообщила пресс-служба омбудсмена Грузии.

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