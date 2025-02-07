Эксперт оценил долгожданную реформу русский войск по новому указу Путина Евгения КомароваЧто значит новый указ Владимира Путина по долгожданной реформе русских войск – на вопрос ответил эксперт Андрей Пинчук.
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