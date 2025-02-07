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Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Это похоже на суеверие и к вере в Бога не имеет отношенияКрест на цепочке ...
  • Сергей Анисимов
    Наверно всё таки важно как человек относится к вере и кресту и выбор цепочки или тканевой ленты не главное.Крест на цепочке ...
  • tsan tsan
    Сей Кузнецов вполне может окончательно разорвать связь многих тысяч сомневающихся в вере с церковью.Крест на цепочке ...

Эксперт оценил долгожданную реформу русский войск по новому указу Путина

Эксперт оценил долгожданную реформу русский войск по новому указу Путина

Эксперт оценил долгожданную реформу русский войск по новому указу Путина Евгения КомароваЧто значит новый указ Владимира Путина по долгожданной реформе русских войск – на вопрос ответил эксперт Андрей Пинчук.

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