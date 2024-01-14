В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию по старинному храму

В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию по старинному храмуДля жителей и гостей краевого центра проведут бесплатную экскурсию Туристско-информационный центр Краснодара совместно с Войсковым собором святого благоверного князя Александра Невского.
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