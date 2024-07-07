Городской компаньон: Zontes ZT125U

Некоторые мотобренды ушли с отечественного рынка и им на замену пришли другие. Сегодня мы рассмотрим один из таких «замещенных» вариантов, который хорошо подойдет в качестве первого байка или как второй мотоцикл для города – Zontes ZT125U.
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