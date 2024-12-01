Работники и работодатели могут высказаться друг о друге на портале трудовых ресурсов

Подпортить репутацию несносному начальству теперь официально можно в Казахстане. Возможность оценить по пятибалльной шкале своего руководителя и оставить о нем отзыв появилась на портале трудовых ресурсов, сообщает ktk.
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