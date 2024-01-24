Конунг Ингвар В Абхазии я бываю часто, но не по делам - деловые контакты там исключены.
Абхазия - страна души без ветрил
Комментарии
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Владимир Гусев
Грузия абхазов за говно держит. Ну стали автономными ну и хер с ними, а говном как были, так и остались....
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16 час.
ВГ
Владимир Гусев
Я там был и больше НИНАГОЙ!!!
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16 час.
М
ММ
Абхазия- развалины советского времени.. Жалко страну, территорию, красоту природы, женщин, которые там работают вместо мужчин.
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4 час.
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